Полтора миллиарда — в массу

Апелляционный суд в Ростове-на-Дону признал недействительным агентский договор между разорившейся обувной фабрикой «Брис-Босфор» и компанией «Престиж». Согласно условиям контракта, «Престиж» обязался реализовать продукцию производителя обуви на сумму свыше 1,39 млрд руб., но расчеты не производились. Суд установил аффилированность сторон и постановил взыскать с «Престижа» в конкурсную массу «Брис-Босфора» всю сумму, прописанную в договоре, который был направлен на вывод активов должника. По мнению юристов, реальное исполнение решения будет зависеть от наличия у ответчика соразмерных активов.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отменил определение Арбитражного суда Краснодарского края и признал недействительным агентский договор, заключенный между ООО «Брис-Босфор» и ООО «Престиж».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Брис-Босфор» было основано в 1999 году в станице Полтавской Краснодарского края Вячеславом Зыковым, который начинал как дистрибутор турецкой обувной фирмы Kyraliler, а затем стал производить обувь в Новороссийске. Фабрика выпускала пластиковые тапочки, резиновую и спортивную обувь под брендами фирмы Kyraliler (Bris, Let’s и Kappris), а также обувь из кожзаменителя. В марте 2023 года ООО «Брис-Босфор» признано банкротом по заявлению ФНС России.

ООО «Престиж» зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в 2014 году. Основной вид деятельности — производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки.

Согласно материалам дела, между сторонами в 2019 году был заключен агентский договор, в соответствии с условиями которого «Престиж» обязался реализовать продукцию «Брис-Босфора» на сумму свыше 1,39 млрд руб., средства перечислять на счет должника, получая за это агентское вознаграждение 2%. Однако анализ банковских выписок показал отсутствие поступлений от «Престижа» за товар. В связи с этим конкурсный управляющий «Брис-Босфора» просил признать сделку недействительной и взыскать денежные средства в конкурсную массу.

26 марта 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении заявления. Суд первой инстанции сослался на отсутствие оригинала агентского договора, товарных накладных, транспортных документов и иных первичных бухгалтерских материалов, подтверждающих реальность исполнения сделки. По мнению суда, управляющий не представил достаточных доказательств, и требования не подлежали удовлетворению.

Апелляционный суд, рассматривая жалобу управляющего, отметил, что «Брис-Босфор» и «Престиж» входят в одну корпоративную группу, связанную с семьей Зыковых. Этот вывод был сделан на основании данных ЕГРЮЛ и ранее вынесенных судебных актов, в которых фиксировалась взаимозависимость компаний. Коллегия также учла, что договор заключен за год до возбуждения дела о банкротстве, то есть в период, предусмотренный законом как «период подозрительности». В материалах дела отсутствовали отчеты агента, подтверждающие исполнение обязательств, а запрошенные документы ответчик в суд не представил. При этом суд принял во внимание, что активное участие в споре принимало АО «Демис» — кредитор должника, входящий в ту же группу компаний, что и «Брис-Босфор» и «Престиж». По мнению суда, позиция «Престижа» и «Демиса» сводилась к «непредставлению доказательств и процессуальной пассивности».

Апелляционный суд пришел к выводу, что агентский договор носил характер сделки, направленной на вывод активов должника, признал его недействительным и взыскал в конкурсную массу «Брис-Босфора» свыше 1,39 млрд руб.

Младший партнер и руководитель практики банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова отмечает, что наличие общих учредителей и директоров делает договоры между компаниями заведомо подозрительными. Взыскание 1,39 млрд руб. означает возврат стоимости выведенных активов в конкурсную массу, однако остается вопрос реального исполнения решения: если у «Престижа» нет активов, получение денег может затянуться. Для независимых кредиторов решение апелляции — плюс, поскольку увеличивает шансы на удовлетворение их требований, тогда как требования аффилированных структур будут удовлетворяться в последнюю очередь.

По словам руководителя практики банкротства Национальной юридической компании «Митра» Антона Томилина апелляционный суд установил не только фактическую взаимосвязь между «Брис-Босфором» и «Престижем», но и безвозмездное отчуждение значительного имущества в пользу последнего, что и позволило признать сделку недействительной. При этом взыскание 1,39 млрд руб. еще не гарантирует их поступления в конкурсную массу: реальное исполнение решения будет зависеть от наличия у ответчика соразмерных активов. Рассмотренное постановление, подчеркнул господин Томилин, указывает судам первой инстанции на необходимость более тщательной проверки доводов конкурсных управляющих и недопустимость формального подхода.

По мнению Антона Томлина, ООО «Престиж» наверняка обжалует решение апелляции в кассацию, и не исключено, что суд кассационной инстанции займет иную позицию. При этом завершение конкурсного производства «Брис-Босфора» не зависит от исхода конкретного спора: управляющему предстоит оспорить и другие сделки должника для пополнения конкурсной массы.

Богдан Кобец