Эрдоган пообещал сделать все возможное для установления мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил украинскому лидера Владимиру Зеленскому, что Анкара готова всецело содействовать контактам Украины и России. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. В разговоре Реджеп Тайип Эрдоган призвал к продолжению мирных переговоров.

Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Reuters, Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Handout / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Reuters, Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Handout / Reuters

«Наш президент заявил, что справедливое решение украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть укреплены и продолжены, и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру»,— говорится в публикации TRT Haber.

В разговоре Реджеп Тайип Эрдоган признал, что в Анкаре внимательно следили за контактами на Аляске и в Вашингтоне. Он отметил, что Турция привержена установлению прочного мира и продолжит вносить вклад в безопасность Украины после установления мира, сообщает телеканал.

В ходе контактов обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы.

23 августа посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что Турция рассматривает возможность размещения миротворческих сил на Украине. Он назвал Турцию важным партнером Украины и отметил участие турецких компаний в проектах по восстановлению Украины.

О том, что Турция готова обеспечивать безопасность Украины в Черном море, говорил ранее президент Владимир Зеленский. Представители Турции озвучили это предложение на последней встрече стран «коалиции желающих», отмечал украинский лидер. 19 августа Турция была представлена на онлайн-встрече «коалиции желающих».

Анастасия Домбицкая