Посол Киева заявил о готовности Турции отправить миротворцев на Украину

Возможность размещения миротворческих сил на Украине рассматривают около 10 стран, заявил украинский посол в Анкаре Нариман Джелял. Среди них — Турция, Великобритания и Франция. Киев поддерживает усилия турецких властей в организации мирного урегулирования, сообщил господин Джелял. Политик, которого назначили послом в мае 2025 года, назвал Турцию важным партнером Украины.

Отношения двух стран, по его словам, улучшились после начала военных действий. Киев и Анкара договорились о проектах в оборонной промышленности и в процессе восстановления Украины. «Турецкие компании активно участвуют в проектах реконструкции. Теперь обе страны лучше понимают друг друга»,— сказал он в интервью турецкого CNN.

Посол назвал Турцию наиболее достойной страной среди участников процесса мирного урегулирования военного конфликта. Москва же не готова останавливать конфликт, утверждает господин Джелял. «Прорыв возможен только в том случае, если Трамп займет очень жесткую позицию и введет серьезные санкции против России»,— считает политик.

О том, что Турция готова обеспечивать безопасность Украины в Черном море, говорил накануне президент Владимир Зеленский. Представители Турции озвучили это предложение на последней встрече стран «коалиции желающих», сказал глава государства.

