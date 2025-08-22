Зеленский: Турция готова обеспечивать безопасность Украины в Черном море

По словам президента Украины Владимира Зеленского, власти Турции заявили о желании обеспечивать безопасность Киева в Черном море в случае прекращения огня. Он сказал об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве. Слова украинского президента передает турецкое издание Nefes.

Фото: Thomas Peter / Reuters Владимир Зеленский

Господин Зеленский утверждает, что предложение было озвучено на последней встрече стран «коалиции желающих». Он добавил, что Украине не хватит американских истребителей F-16 для обеспечения безопасности в небе.

19 августа Турция приняла участие в онлайн-встрече стран «коалиции желающих». По данным Reuters, главы военных ведомств США и нескольких европейских стран уже подготовили варианты предложений по гарантиям безопасности для Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что они должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

