Таганрогские самолеты на отечественных двигателях могут протестировать в 2026 году

Испытания самолетов-амфибий Бе-200, построенных таганрогским заводом ТАНТК им. Бериева, с отечественными двигателями ПД-8 планируется начать в 2026 году. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил на пресс-конференции.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ТАНТК им. Бериева начнет устанавливать на самолеты Бе-200 российские двигатели. Господин Слюсарь отметил, что сейчас производство Бе-200 упало до технологического минимума. Тем не менее основным драйвером развития ТАНТК могут стать испытания самолетов на новых двигателях. Программу модернизации таганрогских самолетов-амфибий поддержал минпромторг РФ. Комплекс получил финансирование на проведение опытно-конструкторских работ.