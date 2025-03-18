ТАНТК им. Бериева начнет устанавливать на самолеты Бе-200 российские двигатели

На изготавливаемые «Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Бериева самолеты-амфибии Бе-200 начнут устанавливать двигатели российского производства. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

Он отметил, что накануне в Комсомольске-на-Амуре авиастроители подняли в воздух самолет «Суперджет-100» на новых российских двигателях ПД-8. Вскоре к испытательным полетам должна присоединиться еще одна машина.

Когда новые российские двигатели ПД-8 начнут устанавливать на самолетах-амфибиях Бе-200, Юрий Слюсарь не уточнил.

Мария Иванова