Количество учащихся краснодарских школ превысило 200 тысяч
Школы Краснодара перейдут в мессенджер MAX
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
С 1 сентября 2025 года в школах Краснодара будут обучаться порядка 206 тыс. учеников. Об этом рассказала и. о. директора департамента образования города Елена Ильченко на брифинге, посвященном подготовке к новому учебному году.
Школы Краснодара примут более 20 тыс. первоклассников. Двери для детей откроют пять новых школ и две пристройки. Общее количество учеников выросло на 2 тыс. и составило порядка 206 тыс.
Также, как рассказали на брифинге, школы города (в частности, родительские чаты) перейдут в российский мессенджер MAX. В него также будет интегрирован «Сферум».