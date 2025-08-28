McLaren вытянула козырную карту

Команда «Формулы-1» McLaren подписала спонсорский контракт с Mastercard. По соглашению, которое вступит в силу в следующем сезоне, «конюшня» будет получать по $100 млн в год. Это крупнейшая сделка такого рода в истории самой престижной гоночной серии мира. Учитывая, что срок действия договора рассчитан до середины следующего десятилетия, общий доход McLaren от сотрудничества с платежной системой может достичь $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Ferraro / Getty Images for Mastercard Фото: Andrew Ferraro / Getty Images for Mastercard

Сильнейшая на данный момент команда «Формулы-1» McLaren, как сообщает издание The Athletic, подписала крупнейший в истории самой престижной гоночной серии мира спонсорский контракт. Он вступит в силу в 2026 году и предусматривает, что ежегодно McLaren будет получать от международной платежной системы Mastercard в среднем по $100 млн. Источники The Athletic не называют точных сроков действия соглашения, отмечая лишь, что договор длительный, рассчитанный до середины 2030-х годов. Можно предположить, что речь идет о десятилетнем договоре. То есть за время его действия McLaren получит около $1 млрд. В рамках контракта команда с будущего сезона будет официально именоваться McLaren Mastercard Formula 1 Team. Логотип спонсора будет размещен на самых заметных местах машин. Обычно это борта автомобилей и заднее антикрыло.

Сделка McLaren и Mastercard с запасом перекрывает достижения ключевых конкурентов команды.

У Red Bull есть контракт с Oracle (один из крупнейших разработчиков программного обеспечения) на $70 млн в год. У Ferrari — контракт с HP (производство компьютеров, периферии, разработка программного обеспечения и т. д.) на $60 млн в год. При этом McLaren оставался единственной командой серии, у которой собственно титульного спонсора не было вовсе. Последний, Vodafone (один из крупнейших в мире операторов сотовой связи), отказался от сотрудничества еще в 2013 году.

К тому моменту, как McLaren осталась без титульного спонсора, команда уже несколько лет пребывала в кризисе. Последний успех «конюшни» датировался 2008 годом: тогда Льюис Хэмилтон выиграл первый из своих семи чемпионских титулов (еще шесть он взял, выступая за Mercedes). Кризис, несмотря на легендарный статус команды, затянулся еще на десятилетие. Впрочем, и выбрался из него McLaren столь же стремительно, как и погрузился. После первой трети прошлого сезона вдруг выяснилось, что у него настолько быстрая машина, что даже лучший гонщик своего поколения Макс Ферстаппен (Red Bull), на протяжении пары сезонов просто громивший своих соперников, не справляется с натиском молодежи McLaren. В 2024-м, впрочем, Ферстаппен титул удержал (он стал четвертым в его карьере). Сильно голландцу помогла неопытность первого номера McLaren Ландо Норриса. Но вот Кубок конструкторов (именно от позиции в нем зависят призовые, начисляемые участникам) британская команда взяла. А в чемпионате 2025 года McLaren уже вовсе не сталкивается с реальной конкуренцией. Команда превратила битву за титул в сугубо внутреннее дело. Очевидно, что чемпионом мира станет или Оскар Пиастри (лидер первенства), или тот же Норрис (отстает от напарника всего на девять очков за десять гонок до финиша). Макса Ферстаппена от Норриса отделяет уже 88 очков.

На фоне такого доминирования в чемпионате McLaren не так уж трудно было добиться выгоднейших условий по спонсорскому контракту.

Поступления от него будут очень своевременными. На данный момент в «Формуле-1» действует ограничение на бюджеты команд. Они могут потратить не более $135 млн за сезон (зарплаты гонщиков, а также еще трех ключевых сотрудников можно вывести из-под потолка). Но с 2026 года ввиду того, что вступит в действие новый, более дорогостоящий для исполнения командами, технический регламент, потолок будет повышен до $215 млн. Иными словами, McLaren уже закрыла почти половину расходной части бюджета на следующий сезон.

Александр Петров