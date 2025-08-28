Пострадавшая от атаки дронов на НПЗ в Новошахтинске инфраструктура была застрахована

Руководство нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске, который стал целью атаки украинских беспилотников, оценивает ущерб. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в рамках пресс-конференции, пострадавшая инфраструктура предприятия была застрахована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», пожар на НПЗ после атаки тушили в течение пяти дней. К ликвидации возгорания привлекли порядка 500 единиц техники, в том числе из Краснодарского края, Калмыкии и Подмосковья.

Константин Соловьев