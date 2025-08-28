В Нижневартовске отремонтируют двигатель экстренно севшего самолета Air China

Сотрудники Тюменской таможни занимаются ремонтом неисправного двигателя самолета Air China, который летел из Лондона в Пекин, но вынужденно приземлился в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Сейчас двигатель ремонтируют с помощью привезенной технической аптечки. При необходимости в Нижневартовск доставят требующиеся детали. «Сотрудники Тюменской таможни находятся на связи с представителями компании "РусАэро" и готовы оперативно решить возникающие вопросы. Если для ремонта потребуется доставка дополнительных иностранных запасных частей, будет принято решение о необходимости их таможенного декларирования и проведения таможенного контроля»,— рассказал и.о. начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.

Напомним, утром 26 августа самолет Air China совершил экстренную посадку в ХМАО из-за неисправности одного из двигателей. Экипаж Boeing 777-300 принял решение сесть на запасной аэродром в России — был подан сигнал срочности и запрошено снижение. Российские диспетчеры предоставили информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять самолет — экипаж самолета выбрал аэродром в Нижневартовске.

На борту находилось 266 человек: 15 членов экипажа и 251 пассажир. Авиакомпания Air China направила за ними резервный борт из Пекина. Пассажиры провели в аэропорту Нижневартовска около 13 часов и смогли вылететь в Китай в 21:22.

