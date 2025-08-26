Резервный самолет Air China вылетел из Нижневартовска в Китай

Пассажиры рейса Air China вылетели из аэропорта Нижневартовска(ХМАО) в Китай на резервном самолете, сообщили в Росавиации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В 19:22 МСК резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика взлетел из Нижневартовска в направлении Поднебесной»,— говорится в сообщении.

Пассажиры рейса Лондон-Пекин провели в аэропорту Нижневартовска около 13 часов.

Во время ожидания пассажиров разместили в зале международных линий. По словам руководителя Тюменского МТУ Росавиации Андрея Гончарова, для пожилых людей было подготовлено несколько десятков раскладушек со спальным бельем. Всем пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и питание.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что самолет Air China выполнявший рейс из Лондона в Пекин, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за неисправности одного из двигателей. На борту находилось 266 человек: 15 членов экипажа и 251 пассажир. Авиакомпания Air China направила за ними резервный борт из Пекина.

Полина Бабинцева