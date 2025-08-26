За пассажирами самолета Air China в Нижневартовск отправят резервный борт

Авиакомпания Air China отправит резервный борт за пассажирами рейса Лондон — Пекин, который совершил экстренную посадку в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в Росавиации.

Самолет прилетит в Нижневартовск в 16:00 и отправится в Пекин в 20:00. На нем отправятся 265 человек, которые летели из Великобритании в Китай: 15 членов экипажа и 251 пассажир.

Как сообщили в Росавиации, экипаж самолета Boeing 777-300 принял решение сесть на запасной аэродром в России — был подан сигнал срочности и запрошено снижение. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала неисправность одного из двигателей. Российские диспетчеры предоставили информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять самолет — экипаж самолета выбрал аэродром в Нижневартовске. Специалисты филиала «Аэронавигация Севера Сибири» обеспечили навигационную помощь при следовании по наикратчайшему маршруту, сообщили о погоде и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы. Самолет смог приземлиться через час после объявления сигнала.

Напомним, летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска сегодня утром. Посадка прошла благополучно, из пассажиров никто не пострадал.

