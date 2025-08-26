Самолет из Лондона экстренно приземлился в Нижневартовске

Летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре. Посадка прошла благополучно, из пассажиров никто не пострадал.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации Telegram-канала Baza, самолет Boeing 777-39L(ER) сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя. Он вылетел из аэропорта Хитроу в 21:43 (UTC) и приземлился в 8:23 по местному времени. На борту находились 311 пассажиров.

Напомним, ранее самолет «Аэрофлота», совершавший рейс Москва — Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), экстренно сел в Нижневартовске из-за ухудшения состояния здоровья пассажира.

Ирина Пичурина