В Свердловской области проходят учения избирательных комиссий в условиях ЧС

До 3 сентября во всех муниципалитетах Свердловской области пройдут тренировки избирательных комиссий с участием представителей МВД, МЧС, Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), такие мероприятия проходят ежегодно для отработки алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях на избирательных участках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одно из таких учений прошло в Верхней Пышме на базе школы №33. По сценарию, на участке была обнаружена подозрительная сумка. Силовые структуры и члены избирательной комиссии отрабатывали эвакуацию и взаимодествие с экстренными службами.

«Базовая тренировка в каждом муниципальном образовании является практическим пособием для всех УИК. Кроме того, в каждой участковой комиссии есть методика действий в случае ЧС, разработанная Избирательной комиссией Свердловской области в соответствии с рекомендациями ЦИК России и министерства общественной безопасности Свердловской области»,— говорится в сообщении.

В случае необходимости голосование будет организовано на резервных площадках — таких адресов в регионе 1509. Более 1200 из них оборудованы металлодетекторами, на остальных будут применяться металлоискатели. В дни голосования безопасность обеспечат сотрудники полиции.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что заместитель председателя ЦИК Николай Булаев провел встречу с советом глав территориальных избирательных комиссий Свердловской области, на которой обсуждалась организация дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на досрочных выборах губернатора и на четырех кампаниях местного уровня. Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября.

Полина Бабинцева