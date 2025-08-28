Джей Ди Вэнс: Трамп во многом солидарен с Зеленским в вопросе территорий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в администрации Дональда Трампа «во многом солидарны» с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе защиты территориальной целостности Украины. По словам вице-президента, в Вашингтоне «хотят защищать территориальную целостность Украины» и «не хотят, чтобы Россия завоевала всю страну».

«В этом вопросе мы в значительной степени солидарны с президентом Зеленским,— сказал Джей Ди Вэнс в интервью USA Today. — Несмотря на то, что у нас есть некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия завоевала всю страну».

По словам вице-президента США, в администрации считают, что конфликт достиг стадии, «когда россияне особо ничего не добиваются в ходе продолжающихся боевых действий, (а) украинцы и вовсе ничего не добиваются». «Для всех, включая Соединенные Штаты, было бы лучше прекратить убийства и довести дело до мирного урегулирования»,— подчеркнул Джей Ди Вэнс.

В недавнем интервью NBC Джей Ди Вэнс заявил, что во время переговоров на Аляске 15 августа российская сторона впервые за три с половиной года конфликта на Украине пошла на «значительные уступки» и «признала, что Украина сохранит территориальную целостность после войны». Он отметил, что главное, что остается решить, — это территориальный вопрос и гарантии безопасности.

По данным Reuters, Россия в рамках возможной мирной сделки готова передать Украине подконтрольные ей «небольшие части» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также остановить продвижение войск по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Со стороны Украины Россия ожидает вывода украинских войск из районов Донбасса, подконтрольных ВСУ.

Подробнее о территориальном вопросе — в материале «Ъ» «Теперь очередь Глобального Юга».

Анастасия Домбицкая