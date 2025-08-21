Reuters привел подробности возможных территориальных уступок со стороны России

Россия в рамках возможной мирной сделки готова передать Украине подконтрольные ей «небольшие части» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также остановить продвижение войск по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. Со стороны Украины Россия ожидает вывода украинских войск из районов Донбасса, подконтрольных ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По словам источников, Москва также готова передать небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она контролирует, в рамках возможной сделки»,— сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, эти условия были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске. Остальные условия из ранее озвученных российской стороной остались в силе, отмечают источники. Это отказ Украины от амбиций вступить в Североатлантический альянс, юридическое обязательство со стороны НАТО о нерасширении на Восток, ограничение численности украинской армии и неразмещение западных войск на Украине в составе миротворческих сил.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялась 15 августа на Аляске. Президент США Дональд Трамп после нее говорил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок со стороны Украины.

Кто мешает компромиссам по Украине, читайте в материале «Ъ» «Вечная война под благородными лозунгами».

Анастасия Домбицкая