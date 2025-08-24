Вэнс: РФ на переговорах впервые за три года пошла на значительные уступки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC заявил, что во время переговоров на Аляске 15 августа российская сторона впервые за три с половиной года конфликта на Украине пошла на «значительные уступки».

«Они действительно были готовы проявить гибкость в отношении некоторых из своих основных требований. Они говорили о том, что необходимо для прекращения войны»,— сказал господин Вэнс.

«Я не говорил, что русские уступили во всем. Но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, и это было одним из главных требований с самого начала», — добавил он.

Что касается режима прекращения огня, то, по словам Джей Ди Вэнса, российская сторона этого не хочет «по сложным причинам». «Мы не контролируем действия России, иначе война закончилась бы уже больше семи месяцев назад»,— добавил он. Президент России Владимир Путин говорил, что в прекращении огня нет смысла, нужно сразу договариваться о прочном мире.