«Теперь очередь Глобального Юга»

Дональд Трамп и Марко Рубио поздравили украинцев с Днем независимости. Президент США и госсекретарь также указали на то, что пришло время прекратить кровопролитие. Тем временем глава МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в стремлении сорвать мирное урегулирование. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что пришло время Китаю сказать свое веское слово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп в своем поздравлении с Днем независимости Украины выразил восхищение несгибаемым духом украинского народа и заявил, что США верят в будущее этой страны как независимого государства. При этом глава Белого дома подчеркнул, что сейчас самое время положить конец кровопролитиям и бессмысленным убийствам.

В том же ключе выдержано послание Марко Рубио. Госсекретарь США также верит в успех переговоров с Россией. К слову, свои поздравления с национальным праздником Владимиру Зеленскому также направили президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Белорусский лидер, как и многие другие, пожелал соседям по-настоящему независимого развития. В Киеве было много почетных гостей. Среди таковых американский спецпредставитель Кит Келлог, который получил орден «За заслуги» I степени. Сам же Владимир Зеленский в обращении к нации по случаю праздника заявил: «Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который русские называют "компромиссом"».

Есть сейчас популярная версия о том, что Трамп требует от властей в Киеве отдать Москве территории. Имеется в виду Славянско-Краматорская агломерация. Взамен Украина должна получить гарантии безопасности, но какие, непонятно. Зеленский единственное, что допускает, это замораживание боевых действий по линии соприкосновения. Ситуация очень похожа на тупиковую. Однако, как мы видим, в Вашингтоне продолжают верить и надеяться на успех. Есть определенная интрига: будет ли оказываться давление как на Россию, так и на Украину со стороны США? С этим также нет никакой определенности.

На следующей неделе президент России Владимир Путин едет с большим визитом в Китай. Возможно, он что-то изменит. По крайней мере, председатель КНР имеет свое видение проблемы, правда, пока никаких громких заявлений на этот счет не делается. Как бы то ни было, на сегодня бросается в глаза, что оптимизм, который было возник после саммита на Аляске, сейчас резко пошел на спад. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западные страны — видимо, Европу — в стремление торпедировать дипломатическое урегулирование. Похоже, что на сегодня им это удается.

Отдельный вопрос — оружие для Украины. Как известно, Дональд Трамп намекнул на то, что это неправильно, когда украинская армия только защищается, и, мол, Джо Байден не дал разрешения на удары вглубь РФ. Однако газеты вскоре написали, что президент США имел ввиду совсем не то, что многие подумали. Он просто констатировал факт и не более того.

При этом появляются сообщения о будущих поставках новых американских ракет, однако для их пусков нужно будет разрешение, которого пока нет, и неизвестно будет ли.

Все это похоже на информационное воздействие на Кремль. Вряд ли подобное сработает.

В любом случае Запад свое слово сказал — теперь очередь Глобального Юга. Китай может взять инициативу на себя и сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Верится в это также с трудом. Тем не менее посмотрим.

Дмитрий Дризе