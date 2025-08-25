Врио губернатора Курской области Хинштейн в 2024 году заработал почти 12 млн

Избирком Курской области опубликовал информацию о доходах кандидатов на пост губернатора Курской области. Согласно декларации, действующий глава региона Александр Хинштейн, выдвигающийся от партии «Единая Россия», заработал в 2024 году 11,79 млн руб. — больше, чем другие кандидаты.

На счетах господина Хинштейна осталось 48,7 млн руб. Его супруга Ольга Полякова при этом заработала 3,2 млн руб., а на ее счетах осталось 1,6 млн руб. Два несовершеннолетних ребенка врио заработали по 986 руб., на их счетах находится по 31,5 тыс. руб.

Депутат Курской облдумы, кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Геннадий Баев задекларировал доход за прошлый год в 3,8 млн руб. На счетах господина Баева находится 94 тыс. руб. Супруга кандидата Татьяна Баева заработала 300 тыс. руб., на ее счетах — 14,5 тыс. руб.

Другой депутат Курской облдумы Алексей Бобовников («КПРФ») в 2024 году получил 1 млн руб., на его счетах осталось 617 руб. Его супруга Ольга Бобовникова за прошлый год заработала 744,8 тыс. руб., на ее счетах — 764 руб.

Кандидат от «ЛДПР», депутат Курской облдумы Алексей Томанов также заработал 1 млн руб. за 2024 год. На его счетах осталось 80,7 тыс. руб. Супруга депутата Екатерина Томанова получила 830,3 тыс. руб., на счетах госпожи Томановой — 77,4 тыс. руб.

Выборы губернатора Курской области пройдут 12, 13 и 14 сентября. Также в Черноземье будут выбирать главу Тамбовской области.

Алексей Смирнов неожиданно покинул пост губернатора Курской области в декабре 2024 года. Впоследствии он со своим бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым стал фигурантом уголовного дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в регионе. Тогда же Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна.

О том, что Александр Хинштейн успел за первые 100 дней работы в Курской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

