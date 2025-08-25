Врио губернатора Тамбовской области Первышов заработал в прошлом году 6,4 млн

Избирком Тамбовской области опубликовал информацию о доходах кандидатов на пост губернатора Тамбовской области. Согласно декларации, действующий глава региона Евгений Первышов, который представит на выборах партию «Единая Россия», заработал в 2024 году 6,3 млн руб. На его счетах осталось еще 508,7 тыс. руб.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Самый высокий доход среди претендентов на пост губернатора заявила кандидат от партии «Новые люди» Елена Семилетова. Владелица ООО «Тамбовская оконная компания» заработала 903,1 млн руб. При этом доход ее супруга, работающего в той же фирме, составил 20,9 млн. На их счетах осталось 5 млн и 618,5 тыс. соответственно.

Депутат местной облдумы Андрей Жидков (КПРФ) официально получил за прошлый год 2,8 млн руб., на его счетах осталось 9,5 тыс. Его коллеги по регпарламенту Павел Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Олег Морозов (ЛДПР) заявили доходы в 2,5 млн и 1,8 млн руб. соответственно. Остаток на их счетах составил 990,4 тыс. и 44 тыс. руб. соответственно. У господина Морозова есть супруга, которая хранит в банках еще 665 тыс. руб.

Досрочные выборы губернатора Тамбовской области пройдут 14 сентября. Они были объявлены после того, как 4 ноября прошлого года ушел в отставку Максим Егоров. В тот же день регион в качестве врио возглавил Евгений Первышов. В конце июля господина Егорова задержали по подозрению в получении взятки на 80 млн руб. Впоследствии ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Морозова