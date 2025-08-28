Экс-сотрудника свердловского следственного комитета отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следствию в продлении ареста бывшему начальнику отдела процессуального контроля четвертого СУ ГСУ СКР, адвокату Андрею Жукову, и изменил ему меру пресечения на домашний арест до 1 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Напомним, Андрей Жуков обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Жуков был задержан вместе с адвокатом Владимиром Певчевым, который защищал экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, обвиняемого в незаконном обналичивании средств из федерального бюджета. Накануне Владимиру Певчеву также смягчили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

По словам собеседника «Ъ-Урал», фигурантов обвиняют в том, что они за 3 млн руб. обещали смягчить наказание по уголовному делу в отношении группы коммерсантов, занимавшейся незаконным возмещением НДС из федерального бюджета. По данным источника «Ъ-Урал», их и бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую, предпринимателей Василия Петрова и Алексея Шахмаева «крышевал» бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков.

Напомним, в Ленинском райсуде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу в отношении Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. Вину он признал и дал показания на бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.

Подробнее — в материале «Борец с коррупцией признался в коррупции».

Артем Путилов