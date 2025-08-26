Суд смягчил меру пресечения экс-адвокату Владимиру Певчеву

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следователю в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему адвокату Владимиру Певчему, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий. Поставление пока не вступило в законную силу»,— говорится в сообщении.

Напомним, адвокат обвиняется в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее «Ъ-Урал» писал, Владимир Певчев был задержан 2 июля вместе с бывшим начальником отдела процессуального контроля Четвертого СУ ГСУ СКР Андреем Жуковым. Их обвиняют в том, что за сумму в 3 млн руб. они обещали смягчить последствия уголовного дела, возбужденного в отношении группы предпринимателей.

По версии следствия, группу крышевал бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. Напомним, в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу в отношении Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. Он признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показния в том числе на подельника - бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.