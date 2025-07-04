Задержаны два адвоката по делу экс-главы свердловского УЭБиПК Дьякова

Силовики задержали двух адвокатов, один из них — Владимир Певечев, который ранее защищал экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, обвиняемого в незаконном обналичивании средств из федерального бюджета. Обоим защитникам предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Источник «Ъ-Урал» не исключил, что адвокаты пытались передать деньги в интересах правоохранителей, чтобы смягчить последствия уголовного дела, возбужденного в отношении Максима Пузанкова и других фигурантов уголовного дела, в том числе бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой.

Одному из задержанных мера пресечения будет избрана сегодня Ленинским районным судом Екатеринбурга.

Напомним, в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу в отношении Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета, куда в том числе входили Максим Пузанков и Анастасия Чернецкая. Андрей Дьяков признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания, в том числе на подельника — бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.

Мария Шараева