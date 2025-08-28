Трамп разглядел в протестах руку финансиста

Президент США Дональд Трамп пошел в атаку на знаменитого финансиста Джорджа Сороса и его сына Алекса, обвинив их в подрыве национальной безопасности и финансировании протестов. Идею судебного разбирательства в отношении Соросов поддержал и бизнесмен Илон Маск. Эксперты называют происходящее отражением давнего противостояния республиканцев и одного из главных спонсоров Демократической партии. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дональд Трамп в среду, 27 августа, призвал предъявить 95-летнему миллиардеру Джорджу Соросу и его сыну Алексу, который управляет семейной бизнес-империей с 2023 года, обвинения по федеральному закону о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO). Трамп высказал подозрение, что подконтрольные семье Сорос некоммерческие организации поддерживают общенациональные протесты и угрожают безопасности США. Закон RICO изначально создавался для борьбы с мафией, но в последнее время в США его применяют против самых разных преступных групп.

«Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.— Мы больше не позволим этим сумасшедшим разрывать Америку на части, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной».

Угрозы Трампа поддержал его бывший ближайший соратник Илон Маск. Бизнесмен написал, что «давно пора принять меры против Сороса напрямую». Ранее, когда Маск занимался в правительстве непопулярным сокращением бюджета, миллиардер обвинял Сороса в организации протестов у дилерских центров Tesla.

Соратники Сороса назвали обвинения «возмутительными и ложными», отметив: они «не поддерживают и не финансируют насильственные протесты», а выступают «за основные свободы, гарантированные Конституцией, включая право на свободу слова и мирный протест, которые являются отличительными чертами любой процветающей демократии».

Обвинения Трампа появились после серии публикаций в правых СМИ, где утверждалось: фонд Сороса «Открытое общество» (признан в РФ нежелательной организацией) финансирует протесты, особенно против размещения войск администрацией Трампа в Вашингтоне. Например, консервативная газета The New York Post писала, что «левые» доноры, включая Сороса, пожертвовали около $20 млн группам, организующим протесты против жестких мер Трампа по борьбе с преступностью в Вашингтоне.

Кроме того, в конце июля телекомпания Fox News со ссылкой на рассекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема (расследовал возможные нарушения в ходе следственных действий по «российскому вмешательству») сообщала: близкие к ФБР и администрации Барака Обамы структуры в координации с фондом «Открытое общество» (признан в РФ нежелательной организацией) обсуждали возможность распространения через американские СМИ ложных сведений о связях Трампа с Россией.

Джордж Сорос — один из ярых оппонентов Дональда Трампа. В 2021–2022 годах он стал крупнейшим индивидуальным политическим спонсором Демпартии, потратив, по подсчетам НКО OpenSecrets, $128,5 млн. Согласно данным The Washington Post, Сорос и его сын по сей день остаются в числе крупнейших доноров Демпартии. Одна из их некоммерческих организаций, например, в 2024 году вложила в предвыборную кампанию демократов не менее $60 млн.

Семью Сорос связывают с демократами не только финансы, но и семейные узы. В июне 48-летняя Хума Абедин, которая почти четверть века была ближайшим советником экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, вышла замуж за 39-летнего Алекса Сороса. Как сообщал журнал People, на свадьбе присутствовали бывший вице-президент Камала Харрис, лидеры демократического меньшинства в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Экс-президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон также были на церемонии.

Фотогалерея Жизненный путь Джорджа Сороса Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Мой принцип состоит в том, чтобы, прежде всего, стремиться выжить, а уж потом заработать»

Дьорд Шварц, так звали будущего финансиста Джорджа Сороса, родился 12 августа 1930 года в Будапеште в состоятельной семье еврейского адвоката. Во второй половине 1930-х годов из-за усиления нацистских настроений его отец был вынужден сменить фамилию на венгерскую — Сорос. В 1944 году, когда Венгрию оккупировали гитлеровские войска, он по фальшивым документам вывез семью в Великобританию Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo «Я преодолел все трудности в основном потому, что признавал ошибки»

После переезда в Великобританию Сорос поступил в Лондонскую школу экономики, где его преподавателем был известный философ и социолог Карл Поппер. Взгляды Поппера оказали больше влияние на Сороса. Позже финансист использовал их для разработки так называемой «теории рефлексивности рынков», согласно которой трейдеры торгуют ценными бумагами, исходя из ожиданий цен в будущем, а поскольку ожидания напрямую связаны с психологией, на них можно оказать информационное воздействие Фото: AP «Умные люди могут получить настоящее богатство, когда они действительно посвятят себя этому»

Карьера Сороса началась в 1956 году в США. Сорос начал карьеру трейдера с международного арбитража — покупки ценных бумаг в одной стране и продаже их в другой. Купля-продажа ценных бумаг за несколько лет принесла ему хороший доход Фото: AP / Melanie Einzig «Все свои решения я принимаю на основании некоего сочетания теории, практических знаний и внутреннего чувства»

В 1967 году финансист создал свой первый инвестиционный фонд, а еще через три года стал главой и совладельцем нового фонда Double Eagle, который занимался спекулятивными валютными операциями, а позже превратился в знаменитый Quantum Group. К середине 1990-х капитал фонда составлял уже $10 млрд Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра / купить фото «Иногда наступают такие моменты, что я работаю просто яростно. А все потому, что я действительно в ярости от того, что приходится работать»

Сомнительную славу лучшего спекулянта современности Джордж Сорос получил в 1992 году. В июле из-за несогласованных действий немецкого Бундесбанка и Банка Англии курс фунта стерлингов по отношению к немецкой марке начал снижаться. 15 сентября 1992 года фонд Сороса Quantum Group принялся брать в долг фунты, покупая на них марки, что привело к обвалу английской валюты, который вошел в историю как «черная среда»

На фото: чучело Джорджа Сороса сжигают в ходе протестов в Малайзии Фото: AP / Bernama После распада Советского Союза на территории России начал работать филиал фонда Open Society. Миллиардер вкладывал большие суммы в российскую науку, развитие интернета, издавал учебники по истории и культурологии. По словам самого Сороса, именно в России он совершил свое «худшее вложение в жизни», купив совместно с Владимиром Потаниным акции компании «Связьинвест», цена на которые уже через год упала вдвое

На фото: Джордж Сорос(справа) и президент России Борис Ельцин Фото: AP «Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры»

После обвала английской валюты Банк Англии пытался выкупать фунты, но ему не хватило резервов. За несколько дней валюта потеряла более 12% стоимости. Скупив подешевевшие фунты, Сорос вышел из игры с прибылью $1,5 млрд, а Великобритания вышла из Европейского валютного союза Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото «Я всегда был и буду законопослушным гражданином»

С начала 1980-х Джордж Сорос финансировал демократические движения в Польше, Чехословакии, а после 2003 года его стали называть спонсором грузинской «революции роз» и идеологом «цветных» революций. После смены власти на Украине Сорос заметно активизировался и собирался инвестировать в Украину $1 млрд

На фото: Джордж Сорос (справа) на форуме в Киеве в 2004 году Фото: Reuters «До сих пор я считаю себя большим эгоистом и алчным человеком. Свои огромные потребности и желания я всегда ставлю превыше всего остального»

На сегодняшний день состояние Джорджа Сороса журнал Forbes оценивает в $6,7 млрд Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Я никогда не пытался выделиться. Даже тогда, когда имел уже не один миллион, старался жить очень скромно, гораздо проще нежели мне позволяли мои финансы»

Джордж Сорос считается известным филантропом, при этом он выделяет деньги как для помощи странам Африки, так и на пропаганду легализации наркотиков и однополых браков. 1979 году им был учрежден благотворительный фонд Open Society, цель которого заключается в построении открытого общества во всем мире. В настоящее время представительства фонда находятся в более чем 50 странах мира, а ежегодные расходы Сороса на благотворительность оцениваются в $300 млн Фото: Reuters «Я не хочу быть известным через много лет, чтобы после смерти мое имя вспоминали и восхищались. Мне гораздо важнее влиять на происходящее здесь и сейчас, жить реальной жизнью, а не мечтами о будущем»

Джордж Сорос был женат трижды. Последней избранницей американского финансиста стала Тамико Болтон, на которой он женился в сентябре 2013 года. У миллиардера пятеро детей от разных браков Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 11 «Мой принцип состоит в том, чтобы, прежде всего, стремиться выжить, а уж потом заработать»

Дьорд Шварц, так звали будущего финансиста Джорджа Сороса, родился 12 августа 1930 года в Будапеште в состоятельной семье еврейского адвоката. Во второй половине 1930-х годов из-за усиления нацистских настроений его отец был вынужден сменить фамилию на венгерскую — Сорос. В 1944 году, когда Венгрию оккупировали гитлеровские войска, он по фальшивым документам вывез семью в Великобританию Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo «Я преодолел все трудности в основном потому, что признавал ошибки»

После переезда в Великобританию Сорос поступил в Лондонскую школу экономики, где его преподавателем был известный философ и социолог Карл Поппер. Взгляды Поппера оказали больше влияние на Сороса. Позже финансист использовал их для разработки так называемой «теории рефлексивности рынков», согласно которой трейдеры торгуют ценными бумагами, исходя из ожиданий цен в будущем, а поскольку ожидания напрямую связаны с психологией, на них можно оказать информационное воздействие Фото: AP «Умные люди могут получить настоящее богатство, когда они действительно посвятят себя этому»

Карьера Сороса началась в 1956 году в США. Сорос начал карьеру трейдера с международного арбитража — покупки ценных бумаг в одной стране и продаже их в другой. Купля-продажа ценных бумаг за несколько лет принесла ему хороший доход Фото: AP / Melanie Einzig «Все свои решения я принимаю на основании некоего сочетания теории, практических знаний и внутреннего чувства»

В 1967 году финансист создал свой первый инвестиционный фонд, а еще через три года стал главой и совладельцем нового фонда Double Eagle, который занимался спекулятивными валютными операциями, а позже превратился в знаменитый Quantum Group. К середине 1990-х капитал фонда составлял уже $10 млрд Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра / купить фото «Иногда наступают такие моменты, что я работаю просто яростно. А все потому, что я действительно в ярости от того, что приходится работать»

Сомнительную славу лучшего спекулянта современности Джордж Сорос получил в 1992 году. В июле из-за несогласованных действий немецкого Бундесбанка и Банка Англии курс фунта стерлингов по отношению к немецкой марке начал снижаться. 15 сентября 1992 года фонд Сороса Quantum Group принялся брать в долг фунты, покупая на них марки, что привело к обвалу английской валюты, который вошел в историю как «черная среда»

На фото: чучело Джорджа Сороса сжигают в ходе протестов в Малайзии Фото: AP / Bernama После распада Советского Союза на территории России начал работать филиал фонда Open Society. Миллиардер вкладывал большие суммы в российскую науку, развитие интернета, издавал учебники по истории и культурологии. По словам самого Сороса, именно в России он совершил свое «худшее вложение в жизни», купив совместно с Владимиром Потаниным акции компании «Связьинвест», цена на которые уже через год упала вдвое

На фото: Джордж Сорос(справа) и президент России Борис Ельцин Фото: AP «Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры»

После обвала английской валюты Банк Англии пытался выкупать фунты, но ему не хватило резервов. За несколько дней валюта потеряла более 12% стоимости. Скупив подешевевшие фунты, Сорос вышел из игры с прибылью $1,5 млрд, а Великобритания вышла из Европейского валютного союза Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото «Я всегда был и буду законопослушным гражданином»

С начала 1980-х Джордж Сорос финансировал демократические движения в Польше, Чехословакии, а после 2003 года его стали называть спонсором грузинской «революции роз» и идеологом «цветных» революций. После смены власти на Украине Сорос заметно активизировался и собирался инвестировать в Украину $1 млрд

На фото: Джордж Сорос (справа) на форуме в Киеве в 2004 году Фото: Reuters «До сих пор я считаю себя большим эгоистом и алчным человеком. Свои огромные потребности и желания я всегда ставлю превыше всего остального»

На сегодняшний день состояние Джорджа Сороса журнал Forbes оценивает в $6,7 млрд Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Я никогда не пытался выделиться. Даже тогда, когда имел уже не один миллион, старался жить очень скромно, гораздо проще нежели мне позволяли мои финансы»

Джордж Сорос считается известным филантропом, при этом он выделяет деньги как для помощи странам Африки, так и на пропаганду легализации наркотиков и однополых браков. 1979 году им был учрежден благотворительный фонд Open Society, цель которого заключается в построении открытого общества во всем мире. В настоящее время представительства фонда находятся в более чем 50 странах мира, а ежегодные расходы Сороса на благотворительность оцениваются в $300 млн Фото: Reuters «Я не хочу быть известным через много лет, чтобы после смерти мое имя вспоминали и восхищались. Мне гораздо важнее влиять на происходящее здесь и сейчас, жить реальной жизнью, а не мечтами о будущем»

Джордж Сорос был женат трижды. Последней избранницей американского финансиста стала Тамико Болтон, на которой он женился в сентябре 2013 года. У миллиардера пятеро детей от разных браков Фото: Reuters Смотреть

Для республиканцев такая близость одного из богатейших людей Америки к демократам всегда была «красной тряпкой». Агрессивная риторика против Сороса и его организаций стала привычной частью партийных дебатов. В 2017 году конгрессмен Крис Смит и сенатор Майк Ли обратились в Госдепартамент с требованием расследовать финансирование Соросом «вмешательства во внутренние дела других стран» и продвижение «прогрессистской повестки дня» в США и за рубежом. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин прямо заявляла, что «никто не подорвал демократию больше, чем Джордж Сорос».

Имя миллиардера снова всплыло в 2023 году, когда Трампу предъявили обвинения в махинациях с документами, связанных с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Республиканцы подозревали прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который вел это дело, в связях с Соросом, утверждая, что тот влиял на его избирательную кампанию. Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис утверждали, что Брэгга выдвинул и проспонсировал Сорос, чтобы оказать политическое давление на консерваторов.

В более широком контексте республиканцы и консервативные СМИ настаивали, что продвижение так называемых прогрессистских прокуроров, которых поддерживают Соросы, ведет к смягчению наказаний, отказу от преследования за мелкие преступления и ослаблению позиций полиции, что в итоге приводит к росту преступности. В публичных заявлениях часто звучал тезис, что «прокуроры Сороса» защищают преступников, а не общественный порядок и угрожают внутренней безопасности США.

Так или иначе, многие американские издания считают призывы привлечь миллиардера и его сына к ответственности очередным шагом в борьбе администрации Трампа с политическими оппонентами.

Financial Times, например, напоминает, что «в последние несколько месяцев Трамп неоднократно угрожал судебным преследованием или тюремным заключением политикам, включая свою бывшую соперницу Камалу Харрис и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани». Кроме того, он инициировал расследование в отношении бывшего президента Джо Байдена и его помощников, а также предложил начать уголовное расследование в отношении Криса Кристи — бывшего губернатора Нью-Джерси. Недавно ФБР провело обыск в доме бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, ныне ярого критика президента. В этом списке также — продолжающееся следствие в отношении экс-президента Барака Обамы и его администрации по обвинениям в подлоге информации касательно «российского вмешательства».

Анализируя первые 100 дней Трампа на посту президента, портал NPR еще в конце апреля напомнил предвыборное обещание республиканца: «Я — ваше возмездие». Как отметили журналисты NPR, «оказалось, что это не фигура речи».

Екатерина Мур