Трамп разглядел в протестах руку финансиста
Президент США обвинил Джорджа Сороса и его сына в подрыве национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп пошел в атаку на знаменитого финансиста Джорджа Сороса и его сына Алекса, обвинив их в подрыве национальной безопасности и финансировании протестов. Идею судебного разбирательства в отношении Соросов поддержал и бизнесмен Илон Маск. Эксперты называют происходящее отражением давнего противостояния республиканцев и одного из главных спонсоров Демократической партии. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Дональд Трамп в среду, 27 августа, призвал предъявить 95-летнему миллиардеру Джорджу Соросу и его сыну Алексу, который управляет семейной бизнес-империей с 2023 года, обвинения по федеральному закону о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO). Трамп высказал подозрение, что подконтрольные семье Сорос некоммерческие организации поддерживают общенациональные протесты и угрожают безопасности США. Закон RICO изначально создавался для борьбы с мафией, но в последнее время в США его применяют против самых разных преступных групп.
«Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.— Мы больше не позволим этим сумасшедшим разрывать Америку на части, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной».
Угрозы Трампа поддержал его бывший ближайший соратник Илон Маск. Бизнесмен написал, что «давно пора принять меры против Сороса напрямую». Ранее, когда Маск занимался в правительстве непопулярным сокращением бюджета, миллиардер обвинял Сороса в организации протестов у дилерских центров Tesla.
Соратники Сороса назвали обвинения «возмутительными и ложными», отметив: они «не поддерживают и не финансируют насильственные протесты», а выступают «за основные свободы, гарантированные Конституцией, включая право на свободу слова и мирный протест, которые являются отличительными чертами любой процветающей демократии».
Обвинения Трампа появились после серии публикаций в правых СМИ, где утверждалось: фонд Сороса «Открытое общество» (признан в РФ нежелательной организацией) финансирует протесты, особенно против размещения войск администрацией Трампа в Вашингтоне. Например, консервативная газета The New York Post писала, что «левые» доноры, включая Сороса, пожертвовали около $20 млн группам, организующим протесты против жестких мер Трампа по борьбе с преступностью в Вашингтоне.
Кроме того, в конце июля телекомпания Fox News со ссылкой на рассекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема (расследовал возможные нарушения в ходе следственных действий по «российскому вмешательству») сообщала: близкие к ФБР и администрации Барака Обамы структуры в координации с фондом «Открытое общество» (признан в РФ нежелательной организацией) обсуждали возможность распространения через американские СМИ ложных сведений о связях Трампа с Россией.
Джордж Сорос — один из ярых оппонентов Дональда Трампа. В 2021–2022 годах он стал крупнейшим индивидуальным политическим спонсором Демпартии, потратив, по подсчетам НКО OpenSecrets, $128,5 млн. Согласно данным The Washington Post, Сорос и его сын по сей день остаются в числе крупнейших доноров Демпартии. Одна из их некоммерческих организаций, например, в 2024 году вложила в предвыборную кампанию демократов не менее $60 млн.
Семью Сорос связывают с демократами не только финансы, но и семейные узы. В июне 48-летняя Хума Абедин, которая почти четверть века была ближайшим советником экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, вышла замуж за 39-летнего Алекса Сороса. Как сообщал журнал People, на свадьбе присутствовали бывший вице-президент Камала Харрис, лидеры демократического меньшинства в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Экс-президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон также были на церемонии.
Для республиканцев такая близость одного из богатейших людей Америки к демократам всегда была «красной тряпкой». Агрессивная риторика против Сороса и его организаций стала привычной частью партийных дебатов. В 2017 году конгрессмен Крис Смит и сенатор Майк Ли обратились в Госдепартамент с требованием расследовать финансирование Соросом «вмешательства во внутренние дела других стран» и продвижение «прогрессистской повестки дня» в США и за рубежом. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин прямо заявляла, что «никто не подорвал демократию больше, чем Джордж Сорос».
Имя миллиардера снова всплыло в 2023 году, когда Трампу предъявили обвинения в махинациях с документами, связанных с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Республиканцы подозревали прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который вел это дело, в связях с Соросом, утверждая, что тот влиял на его избирательную кампанию. Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис утверждали, что Брэгга выдвинул и проспонсировал Сорос, чтобы оказать политическое давление на консерваторов.
В более широком контексте республиканцы и консервативные СМИ настаивали, что продвижение так называемых прогрессистских прокуроров, которых поддерживают Соросы, ведет к смягчению наказаний, отказу от преследования за мелкие преступления и ослаблению позиций полиции, что в итоге приводит к росту преступности. В публичных заявлениях часто звучал тезис, что «прокуроры Сороса» защищают преступников, а не общественный порядок и угрожают внутренней безопасности США.
Так или иначе, многие американские издания считают призывы привлечь миллиардера и его сына к ответственности очередным шагом в борьбе администрации Трампа с политическими оппонентами.
Financial Times, например, напоминает, что «в последние несколько месяцев Трамп неоднократно угрожал судебным преследованием или тюремным заключением политикам, включая свою бывшую соперницу Камалу Харрис и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани». Кроме того, он инициировал расследование в отношении бывшего президента Джо Байдена и его помощников, а также предложил начать уголовное расследование в отношении Криса Кристи — бывшего губернатора Нью-Джерси. Недавно ФБР провело обыск в доме бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, ныне ярого критика президента. В этом списке также — продолжающееся следствие в отношении экс-президента Барака Обамы и его администрации по обвинениям в подлоге информации касательно «российского вмешательства».
Анализируя первые 100 дней Трампа на посту президента, портал NPR еще в конце апреля напомнил предвыборное обещание республиканца: «Я — ваше возмездие». Как отметили журналисты NPR, «оказалось, что это не фигура речи».