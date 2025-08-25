Пятничные обыски в доме и офисе Джона Болтона, бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности, произвели большое впечатление на мировые медиа. Все они считают преследование президентского соратника, ставшего его непримиримым критиком, делом вполне личным для Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агенты ФБР во время обысков в офисе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, Вашингтон, 22 августа

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Агенты ФБР во время обысков в офисе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, Вашингтон, 22 августа

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Трамп мстит Джону Болтону. Кто следующий?

Пока еще совершенно не ясно, что ФБР найдет во всех этих коробках, но уже вполне очевидно, что истинная цель пятничных обысков вовсе не поиск инкриминирующих документов… Обыск — новая глава в кампании мести господина Трампа в отношении его критиков. Белый дом… посылает четкий сигнал: «не рыпайтесь, или мы используем чрезвычайные полномочия федеральных правоохранительных органов, чтобы поставить под угрозу вашу работу или свободу и надолго навлечь на вас подозрения».

Команда Трампа продолжает играть по своим правилам в крестовом походе возмездия

Снова и снова администрация не просто проводит расследования против противников Трампа, а делает из этого целое шоу, зачастую противоречащее судебной этике.

Обыск в доме Болтона отдает возмездием Трампа

Обыск… заставляет задуматься, а не использует ли Белый дом правоохранительные органы для преследования своих противников. И очень похоже на то, что президент и его окружение в свое время резко критиковали: обыск в поисках секретных документов в Мар-а-Лаго во Флориде.

Вендетта Трампа в отношении Джона Болтона

Президент Трамп заверял избирателей во время предвыборной кампании, что ему есть о чем думать, кроме мести оппонентам. Но на деле становится все более очевидным, что месть для него — это важный, а может быть, и самый важный критерий оценки успешности его второго срока.

Скандальный обыск в доме Джона Болтона, бывшего советника Дональда Трампа

Пусть подробности дела пока не известны, но беспрецедентная политизация Министерства юстиции и ФБР, находящихся в исключительном подчинении Дональда Трампа, наводит на мысль о сведении счетов… Обвиняемый по четырем крупным делам в 2023 году и осужденный в Нью-Йорке за подделку бухгалтерских документов, Дональд Трамп сумел навязать республиканцам идею о том, что он стал жертвой судебного преследования по политическим мотивам со стороны демократов. Он и его близкие теперь считают себя вправе ответить взаимностью, невзирая на верховенство закона.

Подготовил Кирилл Сарханянц