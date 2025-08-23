«Его личное отношение к российскому лидеру осталось загадкой»

В пятницу, 22 августа, агенты ФБР провели обыск дома и офиса бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Американские СМИ связали действия силовиков с мемуарами бывшего высокопоставленного чиновника, в которых тот весьма критически высказался о своем бывшем шефе. В Белом доме, впрочем, отрицают, что расследование в отношении Джона Болтона вызвано критикой Дональда Трампа. «Ъ» перечитал скандальную книгу экс-советника американского президента, чтобы напомнить, что ее автор писал о России.

Воспоминания бывшего советника Дональда Трампа Джона Болтона «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) были опубликованы в июне 2020 года. Администрация президента США (Дональд Трамп тогда завершал свой первый срок) пыталась заблокировать выход этой книги из-за содержащейся в ней, по мнению Белого дома, секретной информации. Федеральный судья Ройс Ламберт, однако, постановил, что Джон Болтон может опубликовать свои мемуары, хоть и выразил озабоченность тем, что автор «поставил на карту национальную безопасность Соединенных Штатов», отказавшись от процесса предварительного согласования публикуемой информации.

Сам Джон Болтон утверждал, что он согласовал с Белым домом несколько раундов правок, и лишь отказался вырезать из своих воспоминаний критику своего бывшего шефа. Он настаивал, что никакой секретной информации в его книге нет. Тем не менее, уже после публикации в отношении него было заведено дело о разглашении гостайны, которое, впрочем, было закрыто при администрации Джо Байдена.

Еще в 2020 году, Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что за обнародование «огромного количества секретной информации» его бывший помощник должен отправиться за решетку «на много-много лет».

В минувшую пятницу Дональд Трамп заявил журналистам, что узнал об обыске в доме его бывшего помощника из теленовостей. «Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром»,— сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время посещения в Вашингтоне музея, посвященного истории Белого дома (цитата по ТАСС).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь поспешил заверить прессу, что расследование в отношении Джона Болтона не связано с публичной критикой последнего в отношении Дональда Трампа. «Мы ведем расследование в отношении Болтона, но, если дело в конечном итоге будет возбуждено, то только на том основании, что будет установлено, что он нарушил закон. Мы будем действовать осторожно. Мы будем действовать осознанно, потому что не считаем, что следует сажать людей в тюрьму — даже если они не согласны с нами в политическом плане, особенно если они не согласны с нами в политическом плане — нельзя бросать людей в тюрьму по собственной прихоти»,— заявил он (цитата по РИА Новости).

В Кремле в 2020 году сказали, что «читают потихоньку» мемуары Джона Болтона, но призвали не переоценивать достоверность содержащихся в них сведений, в том числе о переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Ъ» перечитал нашумевшую книгу бывшего помощника нынешнего хозяина Белого дома, чтобы напомнить, что он писал о России и российско-американских отношениях.

О якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы

«Трамп считал, что признание вмешательства России в политику США, а также многих других стран в Европе и других регионах, будет подразумевать, что он вступал в сговор с Россией во время своей избирательной кампании 2016 года. Это мнение ошибочно как с логической, так и с политической точек зрения; у Трампа могло бы быть более сильное положение в отношениях с Россией, если бы он выступил против ее попыток подрывать выборы, а не игнорировал их, особенно учитывая, что конкретные меры, такие как экономические санкции, предпринятые его администрацией, были на самом деле достаточно жесткими. Что касается его оценки самого Путина, то он никогда не высказывал свое мнение, по крайней мере в моем присутствии. Я никогда не спрашивал, каковы взгляды Трампа, возможно, боясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру осталось загадкой».

О стратегии Трампа в международных отношениях

«Спустя месяц после июньской встречи в Сингапуре с Ким Чен Ыном последовали три подряд июльских саммита: давно запланированное заседание НАТО в Брюсселе с нашими партнерами по самому важному для Америки альянсу; встреча Трампа и Терезы Мэй в Лондоне — двусторонние отношения в рамках "особых отношений"; и встреча Трампа с Путиным в Хельсинки — на нейтральной территории, чтобы встретиться с нашей бывшей и нынешней соперницей Россией. Перед отъездом из Вашингтона Трамп сказал: "Итак, у меня есть НАТО, у меня есть Великобритания — которая в некотором хаосе... и у меня есть Путин. Честно говоря, Путин, возможно, самый легкий из всех них. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать?" Хороший вопрос. Мне стало ясно, что Трамп не следовал никакой международной большой стратегии или даже последовательной траектории. Его мышление напоминало архипелаг из отдельных точек — как отдельные сделки с недвижимостью».

О выборе места для встречи президентов в 2018 году

«Трамп очень хотел, чтобы Путин посетил Вашингтон, чего русские не собирались делать, и мы вели споры по поводу Хельсинки и Вены как возможных мест для встречи. Россия настаивала на Вене, а мы — на Хельсинки, но оказалось, что Трампу не нравится идея с Хельсинки. "Разве Финляндия не является своего рода сателлитом России?" — спросил он. (Позже в тот же день Трамп спросил у главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, является ли Финляндия частью России.) Я попытался объяснить историю, но продвинулся недалеко, прежде чем Трамп сказал, что тоже хочет Вену. "Что бы русские ни захотели, скажи им, что мы согласны на все". Однако после дальнейших долгих переговоров мы все же согласовали Хельсинки».

О беседе с Владимиром Путиным в Кремле в июне 2018 года

«Путин занял очень жесткую позицию по Украине, подробно обсуждая политические и военные аспекты конфликта. Перейдя на более конфронтационный тон, он заявил, что поставки американских вооружений Украине являются незаконными и что такие поставки — не лучший способ решить вопрос. Он отказался даже обсуждать Крым, отметив, что теперь это просто часть исторической действительности. Затем, в один из самых интересных моментов встречи, он сказал, что в 2014 году Обама четко заявил ему, что если Россия ограничится аннексией Крыма, конфликт на Украине можно будет уладить. Однако по каким-то причинам Обама изменил свое мнение, и мы оказались в нынешнем тупике. (…) Путин произвел на меня впечатление человека, который полностью контролирует ситуацию, спокоен и уверен в себе, несмотря на внутренние экономические и политические проблемы России. Он прекрасно разбирался в приоритетах Москвы в области национальной безопасности. Мне совсем не хотелось оставлять его одного в комнате с Трампом».

О том, как он натаскивал Дональда Трампа по контролю над вооружениями

«Самолет Air Force One вылетел из аэропорта Прествик в середине дня в воскресенье, 15 июля, в Хельсинки. Трамп смотрел матч чемпионата мира по футболу в Москве, пока я пытался кратко информировать его о вопросах контроля над вооружениями, которые мы могли бы обсудить с Путиным. Я объяснял, почему Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенный при Обаме, и подвергшийся критике Трампа во время избирательной кампании 2016 года, был провальным и его определенно не стоит продлевать еще на пять лет, как того хотела Москва. Я отметил, что республиканцы в Сенате проголосовали против этого договора в 2010 году с перевесом 26 против 13, что, как я надеялся, убедит Трампа. Мы также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и почему я хотел выйти из него, а также нашу национальную программу противоракетной обороны, по поводу которой я сказал, что ее даже не следует обсуждать с русскими».

О том, как президент Финляндии готовил Дональда Трампа ко встрече с Владимиром Путиным

«В девять тридцать утра мы отправились в резиденцию президента Финляндии, на завтрак. Хотя были затронуты различные темы, Ниинистё хотел сделать три важных замечания по поводу России, первое из которых касалось того, как вести себя с Путиным. Ниинистё напомнил Трампу, что Путин — боец, и поэтому Трампу следует давать отпор в случае нападения. Во-вторых, Ниинистё подчеркнул важность уважения к Путину и то, что если удастся установить доверие, Путин может стать более сдержанным. Наконец, словно готовясь к боксерскому поединку, Ниинистё предупредил Трампа никогда не предоставлять оппоненту слабое место и не уступать ни на дюйм. Свой напутственный разговор он закончил финской пословицей: "Казаки забирают всё, что плохо лежит"».

Об отношении Дональда Трампа к санкциям и критике других лидеров

«Кроме того, что Трамп выступал против санкций, он остановил и безобидное заявление, осуждающее Россию в годовщину десятилетия ее вторжения в Грузию. Россия бы проигнорировала это, но европейцы заметили отсутствие такого заявления и стали еще больше сомневаться в решимости Америки. Это было типично для Трампа, который в июне 2019 года также заблокировал проект заявления по тридцатой годовщине кровавого разгона на площади Тяньаньмэнь и раскритиковал Госдепартамент за пресс-релиз, выпущенный без его ведома. Трамп, по-видимому, считал, что критика политики и действий иностранных правительств затрудняет ему хорошие личные отношения с их лидерами. Это отражало его нежелание отделять личные отношения от официальных. Мне неизвестен ни один случай, когда Россия или Китай воздерживались от критики США из-за страха обидеть наших чувствительных лидеров».

В книге Джона Болтона 570 страниц (из них 100 страниц примечаний), и для такого внушительного текста один из наиболее примечательных показателей — статистика упоминания того или иного человека или страны. Дональд Трамп упоминается в ней 2,7 тыс. раз, Владимир Путин — 194 раза, а Россия (вместе с Москвой) — 451 раз. Из всех иностранных государств чаще упоминается только Иран, а из иностранных лидеров — лишь лидер КНДР Ким Чен Ын.

