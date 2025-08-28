В России возбудили первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки

В городе Оленегорске Мурманской области возбудили уголовное дело против владельца собаки, которую он отпускал на самовыгул. Животное столкнулось с пенсионеркой, и та получила травмы. Это первое подобное дело в России, передает ТАСС.

Инцидент случился в апреле. 41-летний мужчина оставил своего добермана без присмотра у многоквартирного дома. Собака, будучи в общественном месте без поводка и намордника, выбежала из-за поворота и столкнулась с 80-летней местной жительницей. Женщина от удара упала и «получила серьезные телесные повреждения», рассказали в областном МВД.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В апреле в Госдуму внесли законопроект, запрещающий выгуливать потенциально опасные породы собак подростками до 16 лет без законных представителей. Ограничения распространяются на лиц в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Правительство также поддерживает увеличение штрафов за нарушения содержания животных.

