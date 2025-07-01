Правительство поддержит увеличение штрафов за нарушения содержания животных

Правительство, по данным “Ъ”, планирует поддержать законопроект по увеличению штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных. Эти требования закреплены в федеральном законодательстве и включают в себя в том числе обязанность граждан обеспечивать надлежащий уход за питомцами, оказывать им ветеринарную помощь и т. д.

Санкции за нарушение этих правил сегодня установлены в статье 8.52 КоАП. Штрафы для физлиц составляют 1,5–3 тыс. руб.; для должностных лиц — 5–15 тыс. руб.; для юрлиц — 15–30 тыс. руб. Если нарушения повлекли причинение вреда жизни или здоровью либо имуществу, штрафы для физлиц варьируются от 10 до 30 тыс. руб.; для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб.; для юрлиц— от 100 до 200 тыс. руб.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) предложила увеличить максимальный размер штрафов, налагаемых на граждан, до 50 тыс. руб., на должностных лиц — до 300 тыс. руб., на юрлиц — до 500 тыс. руб. Этими же поправками предлагается увеличить срок давности привлечения к ответственности по статье 8.52 КоАП с 60 дней до 3 лет.

«Законопроект является продолжением разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от агрессии и нападений безнадзорных животных,— указала госпожа Останина в пояснительной записке (проект еще не внесен в Госдуму, но “Ъ” ознакомился с текстом).— В настоящее время не обеспечивается безопасность детского населения, что подтверждается многочисленными фактами нападения на несовершеннолетних». Нынешние размеры штрафов, по ее мнению, «не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания».

В правительстве сочли концепцию поправок актуальной, но уточнили, что «механическое усиление административно-правовых санкций не является эффективным способом сокращения числа административных правонарушений». Также там уверены, что установление чрезмерно высоких штрафов может стать причиной «неспособности их уплаты нарушителями», что, как следствие, «не позволит достичь превентивных целей законодательства об административных правонарушениях».

Правительство намерено поддержать законопроект при условии его доработки.

Полина Ячменникова