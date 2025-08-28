К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли вертолет

В районе села Криница под Геленджиком утром 28 августа вспыхнул лесной пожар. Для борьбы с огнем привлечена авиация - вертолет Ми-8 МЧС России совершает многократные водосбросы для локализации возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, причиной происхождения стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. В этот же день произошло возгорание на технологической установке нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский.

На месте работают более 40 пожарных и спасателей, задействовано 11 единиц специализированной техники. Огнем охвачено 3,2 га лесного массива в Пшадском лесничестве. Специалисты проводят работы по полной локализации пожара и предотвращению его дальнейшего распространения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 23 туриста оказались заблокированы на побережье в результате лесного пожара в окрестностях Геленджика. По информации Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, эвакуация отдыхающих осуществляется с помощью катера спасательной службы.