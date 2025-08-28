23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

23 туриста оказались заблокированы на побережье в результате лесного пожара в окрестностях Геленджика. По информации Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, эвакуация отдыхающих осуществляется с помощью катера спасательной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Возгорание в лесном массиве в районе села Криница произошло утром 28 августа. По предварительным данным, причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Одновременно с этим возгорание произошло на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский.

Сильное задымление от лесного пожара отрезало 23 отдыхающих от основных путей эвакуации. В настоящее время сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России осуществляют перевозку людей в безопасную зону на специальном катере.

По данным оперативных служб, пожар на площади 3,2 га в Пшадском лесничестве локализуют более 40 специалистов пожарной охраны с привлечением 11 единиц специализированной техники. К тушению огня привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, который осуществляет водосбросы.

В режиме повышенной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 спасателей и 5 единиц техники. По данным ведомства, угрозы населенному пункту Криница в настоящее время не существует.