NYT: стрелок из Миннеаполиса называл себя женщиной и хотел убить Трампа

Молодой человек, застреливший двух несовершеннолетних и ранивший еще 17 человек (включая 14 детей) в католической школе в Миннеаполисе, за несколько часов до убийства публиковал в интернете неоднозначные видео. В роликах показаны в том числе нацарапанные в блокноте надписи «убить Дональда Трампа» и «для детей». Также на запись попал рукописный «манифест» стрелка, пишет New York Times.

Фото: Robin Westman / YouTube / Reuters

Фото: Robin Westman / YouTube / Reuters

В 20-минутном видео Робин Уэстман листает свой «манифест». Он написан в блокноте, на обложке которой от руки выведена фраза на русском языке: «Улучшить свою жизнь!». В своих записях убийца фантазирует о том, чтобы «стать монстром, возвышающимся над бессильными детьми», и говорит о массовом убийстве в начальной школе Сэнди-Хук в 2012 году.

14 декабря 2012 года в Ньютауне (Коннектикут) 20-летний Адам Лэнза застрелил мать, а также 20 детей и 6 взрослых в начальной школе в районе Сэнди-Хук. Затем он покончил с собой. В 2022 году семьи погибших добились компенсации от оружейной компании Remington Arms, которую они считают также виновной в случившемся.

NYT ссылается на судебные документы, согласно которым в возрасте 17 лет будущий убийца подавал заявление на смену имени: изначальное его звали Роберт. В прошении говорилось, что он «идентифицирует себя как женщину» («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Решение о смене имени на Робин было принято в 2020 году. Однако спустя пять лет Робин Уэстман уже снова считал себя парнем, указывает NYT. Он написал в «манифесте» что не хочет «одеваться, как девушка».

Стрелок не случайно выбрал для нападения именно эту католическую школу — он окончил ее в 2017 году, передает CNN. Судя по записям в соцсетях, его мать работала там секретарем до 2021 года, пока не вышла на пенсию.

ФБР расследует массовое убийство как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти по религиозному признаку.