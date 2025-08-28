ФБР назвало стрельбу в школе в Миннеаполисе актом терроризма

При вчерашней стрельбе в католической школе в Миннеаполисе погибли два ребенка, еще 17 человек пострадали, сообщил глава ФБР Кэш Патель. По его словам, бюро расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти к католикам.

Погибшим было восемь и десять лет. В числе пострадавших — 14 детей и трое взрослых, подробности об их состоянии не приводятся. Стрелка зовут Робин Вестман, уточнил глава ФБР в соцсети Х.

Стрельба произошла в католической школе Благовещения. Американские СМИ писали, что предполагаемый стрелок покончил с собой, его мотивы пока не установлены. Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР быстро отреагировало на инцидент.