Три человека погибли и еще более 20 пострадали при стрельбе в Миннеаполисе

В католической школе Благовещения в Миннеаполисе произошла стрельба. Минюст США сообщает о по меньшей мере трех погибших и более 20 пострадавших. CNN со ссылкой на правоохранительные органы передает, что предполагаемый стрелок покончил с собой.

Как отмечает NBC, злоумышленник начал стрелять во время утренней мессы в церкви при католической школе. По данным полиции. это уже четвертый серьезный инцидент со стрельбой в Миннеаполисе за сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте происшествия работают сотрудники ФБР. «Я полностью проинформирован о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто оказался вовлечен!»,— написал господин Трамп в Truth Social.