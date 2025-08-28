FT: у США серьезно изменилась позиция по гарантиям безопасности для Украины

США заявили европейским странам о готовности помочь войскам западных стран, которые будут обеспечивать гарантии безопасности Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров о гарантиях. Их приблизительные условия планируется представить в ближайшее время.

По данным FT, Вашингтон пообещал предоставить европейским странам средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также помочь со структурами командования и контроля за критически важными системами, требуемыми для поддержания воздушной безопасности Украины. Это «серьезное изменение позиции» американских властей, отмечает издание.

FT при этом подчеркивает, что еще многое предстоит решить — в частности, какие европейские страны и сколько военнослужащих отправят «в зону потенциального риска», и согласится ли на это Россия. Однако европейские чиновники с «осторожным оптимизмом» полагают, что ключевое препятствие — нежелание президента США Дональда Трампа помогать — было преодолено.

Кремль называл гарантии безопасности важнейшей темой по урегулированию на Украине. При этом Россия неоднократно высказывалась против размещения на Украине военнослужащих из Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года: с участием постоянных членов Совбеза ООН (включая саму РФ и Китай). По данным Bloomberg, 10 стран готовы направить свои подразделения для обеспечения гарантий Киеву.