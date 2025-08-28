Ростовская область возобновила экспорт пшеницы в Джибути после 13 лет перерыва

Через порт Кавказ Ростовская область возобновила поставки пшеницы в Республику Джибути после почти 13-летнего перерыва. Об этом сообщает ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК, находится в ведении Россельхознадзора).

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В общей сложности в августе 2025 года было отгружено в африканскую страну 8,7 тыс. т. В это же время сельхозпродукция из Ростовской области также экспортировалась в Турцию, Египет, Тунис, Ливан, Израиль и др.

В ведомстве отметили, что в августе Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» исследовал и выдал сертификаты качества на 6 млн т зерновой продукции, из которых 3,2 млн т были экспортированы напрямую из Ростовской области, а 2,9 млн тонн — с перевалкой в порту Кавказ. В число наиболее популярных сельхозкультур вошли пшеница, шрот подсолнечный, горох, нут, кукуруза, ячмень и барда.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с начала 2025 года Донской филиал «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК» проверил свыше 12 тыс. т импортного зерна и круп из Китая и Италии — вся продукция соответствует российским требованиям безопасности.

Наталья Белоштейн