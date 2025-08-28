Мошенники придумали схему обмана с кодом от домофона

Мошенники начали звонить россиянам с предложением получить персональный код от домофона. О новой схеме обмана сообщило «РИА Новости».

Злоумышленник по телефону называет жертве ее адрес и обещает предоставить код, чтобы открывать дверь подъезда без ключа. После в смс от «Госуслуг» приходит шестизначный код, который якобы нужен для открытия подъезда. Через какое-то время человеку звонят в мессенджере якобы от аккаунта «Госуслуг». Представившись сотрудником портала, мошенник говорит о попытке его взлома и просит продиктовать ранее полученный смс-код. С помощью него можно получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

МВД предупреждало о нескольких мошеннических схемах, в том числе с оплатой ЖКХ через Telegram и с «проверкой терминала». Министерство рекомендует не отвечать на смс с неизвестных номеров и удалять их из телефона, в том числе для защиты данных на «Госуслугах».

