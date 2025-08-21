В МВД предупредили о мошеннической схеме с оплатой ЖКХ через Telegram

Мошенники рассылают своим жертвам оповещения якобы от имени Товарищества собственников жилья (ТСЖ) или управляющей компании (УК), где угрожают отключением услуг ЖКХ, если в ближайшее время пользователь их не оплатит. Сделать это злоумышленники предлагают через Telegram-бот, где жертву просят ввести ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона, рассказали в пресс-службе МВД.

«После ввода данных жертве направляют ложное сообщение "Роскомнадзора", где сообщают, что ее данные "перехвачены" мошенниками. По ссылке из сообщения можно в инициативном порядке связаться с преступниками», — отмечают в посте. Далее злоумышленники выманивают коды из СМС и реквизиты карт.

В МВД порекомендовали самостоятельно связаться с управляющей компанией в случае, если пользователю приходят предупреждение о «перехвате» данных. Проверить информацию можно по номерам с официальных сайтов.