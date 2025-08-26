Мошенники начали обманывать россиян под видом «проверки терминала»

Мошенники выдают себя за специалистов компаний-эквайеров и обманывают россиян, убеждая их проверить платежные терминалы. Об этом сообщило МВД в Telegram-канале.

Ведомство приводит случай, когда злоумышленник позвонил в магазин, представившись сотрудником эквайера. Под предлогом тестирования терминала он убедил директора перевести 60 тыс. руб. на указанную карту.

Мошенник пообещал, что деньги вернутся через 15-20 минут, что создало ложное ощущение безопасности. Для видимости законности он попросил отправить чек об оплате через файлообменник.

В МВД отметили, что схема сработала благодаря элементу служебного подчинения: администратор передал трубку директору, что придало звонку видимость официальности. Также повлияли срочность и отсутствие подозрений, так как магазины часто взаимодействуют с техническими службами эквайеров.