В МВД советуют удалять СМС с неизвестных номеров для защиты данных

МВД России рекомендует не отвечать на СМС с неизвестных номеров и удалять их с телефона. Это нужно для защиты данных на «Госуслугах», сообщили ТАСС в ведомстве.

Исключение распространяется на короткий номер 0919, который используется для оценки качества предоставленных госуслуг. Кроме того, не стоит использовать VPN при входе в личный кабинет на «Госуслугах». В случае использования единого портала на компьютерах других людей в МВД советуют не сохранять логин и пароль для входа в личный кабинет.

В ведомстве также рекомендуют не обращаться к другим людям с просьбой подать заявление на «Госуслугах». Если такая необходимость все же возникла, стоит бережно хранить логин и пароль и никому их не сообщать, в том числе должностным лицам. При смене абонентского номера следует вносить изменения в профиль на едином портале.

