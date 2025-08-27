«Краснодар» обыграл «Сочи» в Кубке России

«Краснодар» обыграл «Сочи» со счетом 4:2 в гостевом матче третьего тура Кубка России. За победителей голы забили Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен, а от хозяев поля — Макар Чирков и Игнасио Сааведра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

После этой игры «Краснодар» набрал шесть баллов и занял второе место в турнирной таблице группы В. Сочи остался на последней позиции группы с двумя очками.

В следующем раунде Кубка России краснодарцы 17 сентября встретятся на выезде с «Крыльями Советов». В тот же день Сочи примет столичное «Динамо».

В чемпионате России команда Мурада Мусаева проведет очередной поединок 31 августа в Москве против ЦСКА. «Быки» набрали 15 баллов и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. На втором месте расположился «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 11 баллами в пяти матчах.

«Ъ-Кубань» писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала генерального директора хоккейного клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко на четыре года за нарушение антидопинговых правил, обнаруженное в пробе, взятой после матча в 2015 году. Господин Григоренко, который ранее играл за несколько клубов и завоевал Кубок Гагарина, намерен подать апелляцию на это решение.

Мария Удовик