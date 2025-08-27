IIHF дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» после антидопингового скандала

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о четырехлетней дисквалификации генерального директора хоккейного клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко. Решение связано с нарушением антидопинговых правил во время его игровой карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Согласно материалам расследования Всемирного антидопингового агентства, проба, взятая у господина Григоренко после матча ЦСКА против финского «Йокерита» 12 марта 2015 года, содержала метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоний, катин и псевдоэфедрин. На основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории бывшему хоккеисту было предъявлено обвинение, на которое он не представил ответа, что было расценено как согласие с выводами экспертов. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года.

Ранее РУСАДА уведомило КХЛ о решении, после чего президент лиги Алексей Морозов сообщил о намерении Григоренко подать апелляцию.

Господин Григоренко, которому 42 года, является воспитанником тольяттинского хоккея. В разное время он играл за «Ладу», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» Магнитогорск и «Салават Юлаев», с которым в 2011 году завоевал Кубок Гагарина. После завершения карьеры занимал руководящие должности в футзальном клубе «Динамо» (Самара) и хоккейной «Ладе». В июле этого года он был назначен генеральным директором «Сочи».

Вячеслав Рыжков