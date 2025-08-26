В школах Кубани устранено 99% нарушений, выявленных при проверке безопасности

В образовательных учреждениях Краснодарского края устранено около 99% нарушений, которые были выявлены при проверке пожарной безопасности перед началом нового учебного года. Об этом на пресс-конференции руководства ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявил врио начальника ведомства по региону Евгений Поддубный.

Все учебные учреждения региона оснащены автоматическими пожарными сигнализациями, выведены на пункты связи с пожарной охраной. С 1 по 10 сентября во всех школах края традиционно будут проводиться тематические мероприятия по пожарной безопасности, на которых ученикам и педагогам расскажут о том, как действовать при возгорании.

«Особое внимание сейчас уделяется именно действиям персонала при чрезвычайной ситуации. Тренировки проводятся ежеквартально»,— подчеркнул господин Поддубный.

По сравнению с прошлым годом количество пожаров в общеобразовательных учреждениях снизилось на 67%. По сравнению с 2023 годом — на 50%. Как отметил Евгений Поддубный, чаще всего возгорания происходили из-за короткого замыкания.

Алина Зорина