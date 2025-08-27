Альпинисты от «Ак-Сай трэвел» сочли невозможным спасение Натальи Наговициной

Турфирма «Ак-Сай трэвел», организовавшая восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы в Киргизии, обратилась к специалистам по поводу спасения женщины. Экспертная группа заявила, что в этом сезоне поисково-спасательную операцию провести невозможно.

Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022 Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022

Группа альпинистов сопоставила риски для жизни и здоровья спасателей, были учтены сложные метеоусловия. «Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам»,— говорится в заявлении экспертной группы, которое опубликовала турфирма в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Среди участников экспертной группы — многократный чемпион России Александр Семенов, мастер спорта Юрий Кошеленко и обладатель звания «Снежный барс» Баир Батуев.

Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа на пике Победы. Спасатели несколько раз пытались добраться до альпинистки, но операции прерывались из-за сложных погодных условий. МЧС Киргизии признало госпожу Наговицину без вести пропавшей. Киргизское МВД проводит доследственную проверку инцидента, в частности, в отношении «Ак-Сай трэвел». 26 августа председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомствам принять меры для выяснения обстоятельств произошедшего.