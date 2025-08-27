МВД Киргизии проводит доследственную проверку инцидента с Наговициной

Министерство внутренних дел Киргизии проводит доследственную проверку инцидента с российской альпинистской Натальей Наговициной, которая пропала на пике Победы. Проверка, в частности, проводится в отношении турфирмы «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022 Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022

Пресс-служба МВД страны сообщила, что следственная служба даст юридическую оценку действиям компании. Ранее Госкомитет нацбезопасности Киргизии после аэровидеосъемки не нашел признаков жизни у Натальи Наговициной, которая с 12 августа находилась на высоте около 7,2 тыс. м со сломанной ногой.

Накануне в МВД сообщили, что в отношении «Ак-Сай трэвел» будет возбуждено уголовное дело. Компания признала, что не смогла спасти альпинистку, и выразила соболезнования. На странице турфирмы в соцсети были размещены фото Натальи Наговициной, погибшего итальянца Луки Синигальи и пропавших граждан Ирана Марьяма Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.