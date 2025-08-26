СКР начал проверку после ЧП с альпинисткой Наговициной

Председатель СКР Александр Бастрыкин ответил на обращение сына альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за перелома ноги с 12 августа находится на пике Победы в Киргизии. Он поручил подчиненным во взаимодействии с МИД и МЧС «принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания посильной помощи».

По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено главой СКР на контроль, добавили в ведомстве.

Ранее сын альпинистки обратился к главе СКР, генеральному прокурору и МИД с просьбой помочь с организацией спасательной операции. Фактически поиски россиянки были прекращены в связи с неблагоприятной погодой. Эксперты отмечали, что шансы выжить в условиях высокогорья практически отсутствуют.

