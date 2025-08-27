Венгерская MOL допустила ввоз нефти из РФ в Венгрию и Словакию через Хорватию

По словам главы венгерской нефтегазовой компании MOL Жолта Хернади, Венгрия и Словакия могут ввозить российскую нефть по морю через Хорватию. Этот способ доступен на случай прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба», пояснил он.

«Это для нас облегчение, поскольку мы можем поставлять нефть того же качества, но это будет гораздо дороже»,— сказал господин Хернади в интервью Mandiner. Он уточнил, что поставки через трубопровод Adria обойдутся на $200 млн дороже из-за транзитных сборов. Кроме того, специалисты еще не протестировали эксплуатацию Adria на полную мощность.

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию приостановились 22 августа из-за ударов Украины по трубопроводу. Прокачка будет восстановлена 28 августа в тестовом режиме, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

