Сийярто: поставки российской нефти по «Дружбе» возобновятся 28 августа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с замминистра Энергетики России Павлом Сорокиным. По итогам переговоров он заявил, что поставки российской нефти по газопроводу «Дружба» будут восстановлены в четверг, 28 августа. Он уточнил, что поставки начнутся в тестовом режиме и не в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Ущерб, причиненный в результате украинского удара беспилотниками и ракетами по распределительной станции нефтепровода "Дружба", оказался настолько обширным, что восстановительные работы займут несколько дней»,— написал глава МИД Венгрии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украина за неполный месяц трижды наносила удары по «Дружбе». Это привело к остановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии». Будапешт счел это «грубой угрозой». Петер Сийярто 26 августа призвал Киев помнить, что Венгрия могла бы прекратить поставки электроэнергии Украине.

Подробности — в публикации «Ъ» «Недружбенные действия».