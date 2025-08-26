На Дону под суд пойдет чиновник за халатность в обращении с опасными отходами

В Батайске завершено расследование дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении бывшего заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству. Чиновника обвинили в непринятии мер к ликвидации свалки с отходами IV класса опасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба администрации Азова

Как ранее стало известно «Ъ-Ростов» из собственного источника в правоохранительных органах, речь идет Николае Белокобыльском, занимавшем до последнего времени пост исполняющего обязанности заместителя главы администрации Азова.

Изначально господина Белокобыльского подозревали в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК РФ), но в ходе расследования статья была изменена на «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

«Фигурант, являясь должностным лицом, достоверно зная о фактах самовольного размещения отходов IV класса опасности в районе Самарского шоссе города Батайска, не исполнил свои должностные обязанности и не предпринял мер по ликвидации и предотвращению накопления отходов на земельных участках»,— говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что своими действиями чиновник нанес вред окружающей среде и крупный ущерб бюджету Батайска.

Наталья Белоштейн