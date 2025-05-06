Суд признал незаконной вырубку елей на проспекте Шолохова в Ростове

В Ростовском областном суде прошло рассмотрение апелляции на решение Первомайского районного суда, касающегося разрешения на строительство частного дома. Это строительство повлекло за собой вырубку многолетних деревьев на пересечении пр. Шолохова и ул. Зеленой. Областной суд отменил решение, которым первая инстанция отказала жителям и признала действия властей законными. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на юриста Ирину Якымив, представлявшую в суде жителей ул. Зеленая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, десять лет назад участок с елями по решению суда передали в общую долевую собственность для строительства дома с приусадебным участком. Впоследствии территория перешла в частную собственность и была переоформлена для индивидуального жилищного строительства.

В 2023 году владелицей земли стала предприниматель Мария Тамбиева. На участке началась подготовка к возведению построек, которая включала в себя вырубку деревьев. При этом департамент архитектуры Ростова не предоставлял разрешений на строительные работы на данной территории.

В апелляционной жалобе активисты указывали на пассивность органов власти, из-за которой уничтожили деревья. Административными истцами по делу проходили 32 ростовчанина. Суд первой инстанции отклонил их иск, поэтому жители подали апелляцию.

По итогам заседания, прошедшего 5 мая, суд поддержал заявителей в ключевом вопросе. Администрацию Первомайского района обязали привести спорный земельный участок в соответствие с нормативами зоны С-2 (предназначенной для защитных насаждений), а также признали незаконным решение властей о выдаче разрешения на строительство. Следует отметить, что за прошедший период на участке по адресу ул. Зеленая, 2а был установлен забор и возведен индивидуальный жилой дом.

Действия администрации признали незаконными, ее обязали привести участок в первоначальный вид.

Валентина Любашенко