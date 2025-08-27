NYT: в Европе надеются поднять экономику за счет военных расходов

Из-за продолжающегося конфликта на Украине страны Европы вынуждены увеличивать расходы на оборону на сотни миллиардов долларов. Лидеры европейских стран надеются, что эти вложения помогут им поднять их «вялую» экономику, и стремятся инвестировать деньги в оборону с пользой для гражданского сервиса, пишет The New York Times (NYT).

Как отмечают эксперты издания в области экономики, каждый доллар, потраченный на военный сектор, увеличивает ВВП на 50%. Однако в долгосрочной перспективе сложно оценить, приведет ли спонсирование обороны к экономическому подъему или только к росту акций производителей оружия.

В рамках стратегии по увеличению военной мощности в Германии открыли самый большой в Европе завод по производству боеприпасов для увеличения числа рабочих мест. В Великобритании надеются, что «оборонные дивиденды» помогут увеличить мощности промышленности. Италия присоединилась к программе Европейского союза по финансированию наращивания военного потенциала и ведет переговоры с производителями оружия по инвестициям в социальные проекты.

До этого Bloomberg сообщало, что страны Евросоюза увеличивают свои военные расходы до рекордных значений. В связи с разговорами о перевооружении акции европейских оборонных компаний растут — индекс общего рынка аэрокосмической и оборонной промышленности STOXX Europe с января 2024 года вырос более чем на 50%.

